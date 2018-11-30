شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الجامعات التطبيقية في ألمانيا: اخترنا مصر لإنشاء أول جامعة بها لثقتنا في قوتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أندرياس زابي، رئيس الجامعة التطبيقية للاقتصاد والقانون في برلين، رئيس تحالف الجامعات التطبيقية في ألمانيا، إن علاقة التعاون بين مصر وألمانيا ممتدة عبر سنوات طويلة وإنه سعيد بإنشاء الجامعة الألمانية الدولية «جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة، التي ستوفر أشغالا للخريجين وتعاونا بين الجانب الأكاديمي والصناعي، مشيرا إلى وجود قاعدة عريضة من المؤسسين الذين سيقدمون خبراتهم لمصر.

وأضاف زابي بكلمته خلال اللقاء التحضيري مع بدر عبدالعاطي سفير مصر في المانيا والدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية في القاهرة، استعدادا لانشاء الجامعة التطبيقية في مصر، ان التحالف يرغب في نقل الخبرات لسوق العمل المصري، مشيدا بحماسة الدكتور اشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية في مصر، وقائلاً:“ نثق في منصور انه سيضع هذه الجامعة في مصاف الجامعات في العالم“، موضحا انه يتطلع لوضع حجر اساس الجامعة في مصر قريبا.

في السياق ذاته، ذكر الدكتور اشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية في مصر، أن هناك مقالة تم نشرها يوم ٢٣ نوفمبر الجاري، في مجلة أخبار الجامعات على مستوى العالم يتحدث عن التعليم العالي في افريقيا وتم ذكر الجامعة الالمانية فيها باعتبراها أول جامعة ثنائية القومية خارج حدود المانيا، كما تحدثوا عن مشروع الجامعات التطبيقية الجديدة باعتبارها عمود اساسي للتوسع في التعليم العالي العابر للحدود، لافتا أن هذا المقال يدل على اهمية موقع مصر بالنسبة لالمانيا.

وأضاف «منصور» أن العمل على إنشاء الجامعة الألمانية الدولية «جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة، يسير بالتوازي بين مصر والمانيا، لافتتاحها في عام ٢٠٢٠، لافتا أن ممثل التحالف زار العاصمة الإدارية، ووفى الجانب المصري بوعده بموافقة مجلس الوزراء على اتفاقية انشاء الجامعة.

وأكد «منصور» أن تعاون ١٠ جامعات لإنشاء الجامعة الألمانية الدولية «جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة، تعد شهادة لمصر والدبلوماسية المصرية وشهادة للعلاقات المصرية الالمانية.

وأعلن منصور أن هناك وفدا أفريقيا زار الجامعة الاسبوع الماضي وانه سيتوجه قريبا إلى جنوب افريقيا، حيث أن الجامعة الالمانية ستكون مركز لافريقيا والجامعة الالمانية بالقاهرة ستدعم الاساتذة الافارقة.

كان قد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية «جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة»، الموقعة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بجمهورية مصر العربية، والمركز الألمانى للدراسات الدولية ممثلًا عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية.

ومن المقرر أن تمنح الجامعة درجات أكاديمية تعتمد على مناهج ومعايير وقواعد مطابقة لما يتم تقديمه في الجامعات الألمانية المشاركة في تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية، وذلك في عدة تخصصات، منها الهندسة والعمارة، والمعلوماتية وعلوم الكمبيوتر، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والإدارة العامة، والتكنولوجيا الحيوية، وتكنولوجيا صناعة الغذاء والدواء.