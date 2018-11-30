شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي ضيف شرف معرض ارتيجبانو في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سافرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، للمشاركة في افتتاح معرض (ارتيجبانو ) بإيطاليا، الذي يعد أكبر معرض للمنتجات اليدوية والحرفية والتقليدية في العالم حيث يشهد المعرض كل عام مشاركة أكثر من 100 دولة ويزوره أكثر من 2 مليون زائر.

كانت «والي» قد تلقت دعوة من الغرفة التجارية الإيطالية لافتتاح معرض ارتيجيانو والقاء كلمة الافتتاح والمشاركة كضيف شرف المعرض في دورته الثالثة والعشرين، التي تبدأ السبت وتستمر لمدة أسبوع.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن مشاركتها في معرض ارتيجيانو المعرض الأبرز والاهم عالميا في مجال الحرف اليدوية تأتى في اطار استيراتيجية وزارة التضامن الاجتماعى في خلق فرص تسويقية للمنتجات الحرفية المصرية في الداخل والخارج ويعد المعرض فرصة تسويقية كبيرة للمنتجات المصرية حيث يشارك في المعرض عدد من الجمعيات الاهلية وجمعيات الاسر المنتجة وبعض المصنعيين والحرفيين المصريين حيث تبلغ مساحة الجناح المصرى 180 متر تم تصميمه على الطراز الفرعونى وسيتم عرض أفلام عن المشروعات القومية والتنموية إلى جانب افلام وفرتها وزارة السياحة للترويج لمصر سياحيا.

وأضافت «والي»: «حرصنا على اختيار حرف ومنتجات متنوعه للمشاركة في المعرض لتعبر عن الثقافة المصرية ومهارة وجودة الحرف اليدوية المصرية. فاخترنا للمشاركة للمعرض مصنعى السجاد اليدوى والكليم ومصنعى الفضة والنحاس والالبستر وغيرها من المنتجات اليدوية وحرصنا على يكون هناك تمثيل مناسب للسيدات بين العارضين المصريين المشاركين في المعرض وحرصنا على توفير مترجمين للغة الايطالية لتسهيل عملية البيع ةتحقيق أعلى معدل مبيعات ممكن كما أننا ننظم لقاءات ثنائية بين العارضين واتلمصنعيين المصريين وأشهر المستوردين الايطاليين.

وكشفت أنها ستوقع مذكرة تفاهم مع ادارة المعرض تكون مصر بموجبها دولة الشرف خلال الدورة الرابعة والعشرين للمعرض والتى ستقام خلال نوفمبر 2019 وهى خطوة ستمثل أهمية كبيرة في تسويق المنتجات الحرفية المصرية .