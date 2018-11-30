شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. وقائع المؤتمر الصحفى لإعلان تفاصيل معرض " ايدكس 2018" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 وقائع المؤتمر الصحفى العالمى، عّن فعاليات معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية " ايدكس ٢٠١٨"، والذى نظمته القوات المسلحة بقاعة المؤتمرات الدولية، ويقام المعرض يوم الاثنين المقبل لمدة ٣ أيام. وتحدث فى المؤتمر الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور محمد العصار، وزير الانتاج الحربى، واللواء طارق سعد ، رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، وممثل الشركة العربية للبصريات، وممثل الشركة المنظمة.

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