شكرا لقرائتكم خبر عن غلق بوغاز مينائى " الاسكندرية والدخيلة " نظراً لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رضا الغندور ، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية أن إدارة حركة السفن قررت في السابعة من مساء اليوم الجمعة ، غلق بوغاز مينائي الاسكندريه والدخيلة نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلي المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلي السفينة بشكل آمن .
وأضاف الغندور، أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة ، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من والي الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز .
شكرا لقرائتكم خبر عن غلق بوغاز مينائى " الاسكندرية والدخيلة " نظراً لسوء الأحوال الجوية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .