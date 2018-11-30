شكرا لقرائتكم خبر عن غلق بوغاز مينائى " الاسكندرية والدخيلة " نظراً لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رضا الغندور ، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية أن إدارة حركة السفن قررت في السابعة من مساء اليوم الجمعة ، غلق بوغاز مينائي الاسكندريه والدخيلة نظراً لارتفاع الأمواج وسرعة الرياح إلي المعدلات التي لا تسمح بحركة اللنشات وصعود ونزول المرشد من وعلي السفينة بشكل آمن .

وأضاف الغندور، أن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن المتراكية على الأرصفة ، ودخول وخروج البضائع والشاحنات من والي الميناء تستمر بشكل طبيعي رغم غلق البوغاز .