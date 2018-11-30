شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الشباب والرياضة: عمر حجازى قدم نموذجا فريدا للشاب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحى، أن عمر حجازى، المغامر المصرى، استطاع ان يحقق شيئ نفتخر به، ويكون نموذجا لكل الشبا المصرى فى تحدى الصعاب، خاصة تحدى إعاقته.

وأكد الوزير خلال استقباله المغامر عمر حجازى، فى الأهرامات بالجيزة، أنه سيتم تكريم البطل عمر فى حفل ستنظمه الوزارة، معبرا عن شكره وامتنانه لما فعله عمر وتحديه لكل ما واجه فى رحلته.

يذكر أن المغامر المصرى عمر حجازى وصل اليوم لأهرامات الجيزة، قادما من مدينة طابا بسيناء، على دراجته الهوائية، وكان فى استقباله، وزير الرياضة، ومحافظ الجيزة، ونواب عن وزراء التربية والتعليم والتنمية المحلية والسياحة، كما حضر اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وعدد من نواب البرلمان،قيادات محافظة الجيزة، ومئات المشجعين للرياضة.

ورحلة عمر حجازى، استغرقت 10 أيام، راكبا دراجته الهوائية برجل واحدة، برعاية، وذلك لدعم وتنشيط السياحة والرياضة في مصر.