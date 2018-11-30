مصر | ضبط سلاح ناري غير مرخص بحوزة عاطل في الهرم

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كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بأنه حال مرور أحد ضباط مباحث قسم الهرم والقوة المرافقة له، بشارع الهرم؛ لمتابعة الحالة الأمنية، تم الاشتباه في شخص وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري غير مرخص، وبمواجهته أقر يحيازته للسلاح للدفاع عن النفس.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
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