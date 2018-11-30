أخبار مصر | نقيب المهندسين يطالب أوائل الكليات بالحفاظ على تقاليد وأعراف المهنة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المهندسين يطالب أوائل الكليات بالحفاظ على تقاليد وأعراف المهنة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المهندس هانى ضاحي النقيب العام لنقابة المهندسين، أوائل الخريجين من كليات الهندسة بالحفاظ على تقاليد وأعراف مهنة الهندسة العريقة، وأن يتمكسوا بالمثل العليا؛ لتحقيق الآمال المنعقدة عليهم.

وأكد ضاحي: أن يوم المهندس المدنى، هو يوم الوفاء لرد الجميل للعلماء والمهندسين الذين حققوا إنجازات كبيرة على أرض الواقع فى مصر والعالم أجمع فحق لهم أن يفخروا بما قدموا.

وجديرا بالذكر، تعقد فعاليات الشعبة المدنية بنقابة المهندسين "يوم التفوق المدني" للسنة الخامسة على التوالى، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، تحت رعاية المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.