أخبار مصر | بحضور وزيري الشباب والثقافة.. "الصحفيين" تفتتح أكبر مركز للتدريب بالشرق الأوسط الأحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحضور وزيري الشباب والثقافة.. "الصحفيين" تفتتح أكبر مركز للتدريب بالشرق الأوسط الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يفتتح الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، ومجلس النقابة، أكبر مركز لتدريب الصحفيين في الشرق الأوسط، بمقر النقابة، الأحد المقبل.
ويحتوي مركز التدريب على كافة الإمكانيات من صالة تحرير، واستوديو للإذاعة والتلفزيون، وقاعات لـ"السوشيال ميديا"، وغيرها.
ومن المقرر أن يشارك بالاحتفال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.
وقال نقيب الصحفيين إن هذا المركز سيكون نقلة نوعية وكبيرة في تدريب الصحفيين وتطوير المحتوى.
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