أخبار مصر | عاجل.. "التضامن" تعلن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "التضامن" تعلن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومى والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة؛ لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر اعتبارا من غد السبت الأول من شهر ديسمبر لعدد 7.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 12.7 مليار جنيه، وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوقىّ التأمين الاجتماعي وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية تقارب 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M بداية من يوم السبت الأول من ديسمبر ، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات يوم الأحد الثانى من ديسمبر.

وأضافت أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر ، ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارا من يوم 10 ديسمبر .

وتناشد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، المواطنين أصحاب المعاشات باصطحاب بطاقة الرقم القومى عند صرف المعاش، لتحديث بياناتهم، وضمان إتمام عملية الصرف، حيث تقوم الهيئة بتحديث بيانات أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف والمستفيدين .

وأكد محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي على أنه قد تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات ولضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات، وحصولهم على مستحقاتهم المالية وتزويد جميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي بالأموال اللازمة.

وفي السياق ذاته، أوضح سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، أنه قد تم التنبيه على جميع منافذ الصرف بضرورة فتح أبوابها منذ الصباح الباكر ليوم الصرف وعدم مغادرة المنافذ إلا بعد حصول آخر مستحق متواجد بالمنفذ على مستحقاتهم حتى بعد مواعيد العمل الرسمية، كما أنه تم تشكيل فريق عمل متكامل للوقوف على أي مشكلات قد تواجه عملية الصرف في جميع مكاتب الصرف على مستوى الجمهورية .