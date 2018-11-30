أخبار مصر | غدًا.. "الأهرام" تستضيف ندوة نقاشية حول رؤية الرئيس الكازاخي وكتابه "عهد الاستقلال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "الأهرام" تستضيف ندوة نقاشية حول رؤية الرئيس الكازاخي وكتابه "عهد الاستقلال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية بالتعاون مع كل من: مؤسسة الأهرام وسفارة جمهورية كازاخستان بالقاهرة، ندوة نقاش خاصة حول محتويات الكتاب، ويأتي ذلك على هامش صدور الطبعة الأولى باللغة العربية من كتاب الرئيس نور سلطان نزارباييف رئيس جمهورية كازاخستان، بعنوان "عهد الاستقلال".

ويشارك بالندوة كمتحدث رئيسي الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، ورئيس جميعة الصداقة البرلمانية المصرية الكازاخية، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين، وأرمان إيساغالييف سفير جمهورية كازاخستان في القاهرة، والإعلامي الدكتور عبدالرحيم عبدالواحد مشاركًا من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويبحث المشاركون بالندوة، العديد من المحاور الاستراتيجية والتنموية، إضافة إلى أبعاد التجربة الكازاخية محليًا وأقليميًا ودوليًا، وأيضًا الخطط والبرامج المستقبلية لكازاخستان في كافة المجالات التنموية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

ومن المقرر أن تُعقد الندوة يوم السبت الموافق الأول من ديسمبر ٢٠١٨، وذلك بقاعة توفيق الحكيم بمؤسسة الأهرام.

ومن جانبه، قال السفير أرمان يعكس إن كتاب "عهد الاستقلال" يُلخص المراحل الهامة في بناء كازاخستان في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بالإضافة إلى إبراز الجوانب الرائدة في التجربة الكازاخية، إستنادًا إلى الواقع الذي تعيشه كازخستان ومنذ ٢٦ عامًا من الاستقلال.

وأضاف أن الكتاب يمكن أن يكون مرجعًا متميزًا وفريدًا من بين الكتب الأخرى، وذلك على أساس تدوينه من قبل مؤسس وباني نهضة هذه الدولة منذ اللحظات الأولى من ظهورها وحتى كتابه هذه السطور، مما يعني ثراء التجربة على أرض الواقع وبشواهد تدلل على نجاحها.

وتتناول الندوة صورة وأبعاد التحديث الأول لكازاخستان (1991-1995)، وإعلان الاستقلال واستراتيجية بناء الدولة ذات السيادة، وكيفية بناء نظام الدولة الجديد، من حيث الإدارة والخدمات والنظام الدستوري والبناء الدستوري وتشكيل الأحزاب السياسية والإصلاحات القانونية، وأيضًا محاور مختلفة حول الأزمة الاجتماعية - الاقتصادية والسياسة - الاقتصادية.



كما يتناول المشاركون وأبعاد وتفصيلات التحديث الثاني لكازاخستان (1996-1999)، واستراتيجية ٢٠٣٠ و٢٠٥٠

ويتطرق المناقشون أيضًا إلى التحديث الثالث لكازاخستان (2000 - بداية العام 2010)، والاتجاهات الأساسية للتنمية، والتنافسية الدولية وآفاق التنمية، ثم مرحلة تأسيس العاصمة أستانا، بالإضافة إلى موضوعات الوحدة والوئام والحوار والنهضة الفكرية وقضايا التعليم العلوم الثقافة الرياضة، ورسالة كازاخستان لتحقيق الأمن والسلام الدوليين، كما سيتم البحث في كافة الإنجازات التي مهدت وتمهد لمستقبل كازاخستان.