أخبار مصر | رئيس شعبة الهندسة المدنية: الإقبال كبير على "يوم التفوق المدني" (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس شعبة الهندسة المدنية: الإقبال كبير على "يوم التفوق المدني" (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس أحمد رمزي رئيس شعبة الهندسة المدنية، عن تكريم 25 من كبار المهندسين المدنيين، ممن ساهموا بإسهامات هندسية وطنية بارزة، بالإضافة إلى تكريم أوائل الخريجين لعام 2018 بكل الجامعات والمعاهد المعتمدة لدى النقابة.

وأكد "رمزي" على الإقبال الكبير من قبل الحضور على المؤتمر، والذي تجاوز عدده الـ 3000، وأضاف زيادة عدد الرعاة للمؤتمر هذا العام إلى 100%، وأنه سيتم طرح حوالي 50 فرصة عمل من جانب رعاة الاحتفالية، لحديثتى التخرج.

وجديرا بالذكر، تعقد فعاليات الشعبة المدنية بنقابة المهندسين "يوم التفوق المدني" للسنة الخامسة على التوالى، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور مهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.