أخبار مصر | بدء فعاليات "يوم تفوق المهندس المدني" بقاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء فعاليات "يوم تفوق المهندس المدني" بقاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ منذ قليل، فعاليات "يوم تفوق المهندس المدني" التي تعقده الشعبة المدنية بنقابة المهندسين للسنة الخامسة على التوالي، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور مهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

ويحضر الفاعلية عدد من الوزراء وعمداء وأساتذة الجامعات.

ومن المقرر تكريم عدد من رواد الهندسة المدنية من الذين لهم إسهامات هندسية ووطنية ودولية، منهم اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمشرف على عدد من المشاريع الوطنية، والأستاذ الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وأستاذ هندسة الطرق بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والأستاذ الدكتور محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والري الأسبق، ورئيس المجلس العربي للمياه.

كما تكرم الشعبة اسم الراحل الأستاذ الدكتور كمال نصيف غالى، الذى ادخل التصميم الحدى فى كود تصميم وتنفيذ المنشات الخرسانية عام (1989) و له العديد من المؤلفات والأبحاث لتطبيق نظم التنفيذ الحديثة في المنشآت الخرسانية، والأستاذ الدكتورة تهانى فهيم يوسف، أول سيدة عميد لكلية هندسة بالجامعات المصرية.

بالإضافة إلي تكريم اسم الراحل الأستاذ الدكتور مهندس أحمد النمر، الذى قام بتصميم والإشراف على تصميم قناة Ofene-Deckebecken في ألمانيا والتصميم والإشراف على تبطين قناة النوبارية المركزية. واللواء مهندس أمير سيد أحمد حسن الذى كان رئيسًا لمجموعة العمل التى قامت عام 2014 بالانتهاء من إعداد مكونات الخطة القومية للطرق بمصر بمراحلها الثلاث 8500 كم.

والأستاذ الدكتور مهندس شاكر أحمد البحيرى، صاحب المؤلفات الهندسية البارزة، والأستاذ الدكتور مهندس حسين عباس، أمين عام منتدى الهندسة الاستشارية، ورئيس اللجنة الدائمة لإعداد الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ الأنفاق والمنشآت تحت الأرض، واسم الراحل المهندس عثمان محرم، شيخ المهندسين المصريين ومؤسس نقابة المهندسين المصرية، بجانب تكريم عدد آخر من رواد الهندسة المدنية فى مصر.