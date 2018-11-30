شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تحتفل بيوم " المهندس المدنى " بحضور محلب و3وزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، فعاليات احتفالية نقابة المهندسين، بجامعة القاهرة، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ، والمهندس هشام عرفات وزير النقل، والمهندس محمد عبد العاطى، وزير الرى والموارد المائية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس عصام شرف ، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والمهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين ، ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من المهندسين حديثى التخرج، وعدد من رواد مهنة الهندسة المدنية.

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