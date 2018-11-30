شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: خطبة الجمعة حول سيرة وأخلاق الرسول الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ختاما لحملة رسول الإنسانية "صلى الله عليه وسلم" صرح وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة، بأن موضوع خطبة الجمعة القادمة 29 من ربيع الأول 1440هجرية الموافق 7 من ديسمبر 2018 ميلادية سيكون بعنوان: "التأسى بأخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم"، لتكون هذه الخطبة ختاما لحملة رسول الإنسانية من جهة و مفتاحا لحملة مكارم الأخلاق التى تبدأ يوم الإثنين الأول من ربيع الآخر وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك 1440 هجرية من جهة أخرى، وسنشرح أبعادها وتفاصيلها وفعالياتها ونذكر المشاركين فيها والمنضمين إليها والمسابقات التى تجرى بالتزامن معها وحول مضمونها لاحقا.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الأوقاف ، أن الجانب الأخلاقي والإنساني يشكل لب الرسالة المحمدية، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، فالأخلاق هي ميزان اعتدال الحصارات واستقامة الدول، وإن الدول والحضارات التي لا تبنى على الأخلاق والقيم تحمل عوامل سقوطها في أسس بنائها ، و عاقبتها إلى زوال واندثار، وهى عاقبة كل الأمم التي طغت وتجبرت وعتت عن أمر ربها ، حيث يقول الحق سبحانه : "فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا"، ويقول سبحانه معقبا على حال الأمم التي طغت وتجبرت وعاثت في الأرض فسادا أو عتوا أو استكبارا : " وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد".