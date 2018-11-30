شكرا لقرائتكم خبر عن "عمومية الصيادلة" توافق بالأغلبية على ميزانية النقابة لعام 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الجمعية العمومية العادية، لنقابة الصيادلة، بالأغلبية، على ميزانية النقابة لعام 2017.

وقال الدكتور حسن ابراهيم، أمين الصندوق، إن النقدية والودائع بالبنوك عام 2014 بلغت ما يقرب من 62 مليون جنيه فى حين بلغت عام الميزانية 2017 مبلغ حوالى 134 مليون جنيه، والرصيد فى 31 أكتوبر 2018 حوالى 148 مليون جنيه.

وأضاف إبراهيم، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية، المنعقدة الآن، أن المشروعات تحت التنفيذ (مقار جديدة للنقابات الفرعية بالمحافظات، ونوادى) عام 2014م مبلغ مليون ونصف جنيه، وبلغت عام 2017م مايزيد عن 51 مليون جنيه.

وقال إن فائض الميزانية عام 2014م حوالى 7 ملايين جنيه فى حين بلغ فائض الميزانية عام 2017 مبلغ مايزيد عن 40 مليون جنيه، واجمالى الميزانية عام 2014م حوالى 53 مليون جنيه ، فى حين أن إجمالى ميزانية النقابة عام 2017 أكثر من 178 مليون جنيه، ومصروفات النشاط النقابى عام 2014م حوالى 2 مليون جنيه، وعام الميزانية أكثر من 5 ملايين جنيه.

وتابع: أن ايراد الاستثمارات بلغ عام 2014 م ما بقرب من 6 مليون جنيه ، في حين بلغ إيراد الاستثمارات عام 2017 اكثر من 16 مليون جنيه، وكانت المصروفات العمومية والإدارية عام 2014 مبلغ 3 مليون جنيه ونظراً لزيادة الانشطة النقابية والخدمى لاعضاء فقد بلغت عام 2017 مبلغ مايزيد عن 6 مليون جنيه، وبلغ رصيد صندوق الزمالة والازمات عام 2014 حوالى 8 مليون جنيه، فى حين بلغ الرصيد عام2017 مبلغ 13 مليون جنيه ، ويتم الصرف من الصندوق على الحالات المرضية وتعويضات الصيدليات وحالات الوفاة مايزيد عن 4 مليون جنيه سنويا.