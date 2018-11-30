أخبار مصر | قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية (تعرف على الموعد)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية (تعرف على الموعد) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقطع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، غدًا السبت، لمدة 6 ساعات، من الساعة الثانية عشرة ظهرا، وحتى الساعة السادسة مساء ، وذلك لأعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور، وأعمال الصيانة بالمحطة الرئيسية.

وطالبت الشركة جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع ، فيما أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، عن توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.