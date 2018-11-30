أخبار مصر | رئيس القومي للإعاقة يؤكد على دور الإعلام في رصد واقع المجتمع (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس القومي للإعاقة يؤكد على دور الإعلام في رصد واقع المجتمع (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف مرعي رئيس المجلس القومي لشئون الإعاقة، إن الأشخاص ذوي الإعاقة، قديما حدث لهم تهميش في معظم الدول، ففي روما منذ عدة سنوات كان الطفل الذي يولد ولديه إعاقة يتم قتله، ولكن هذا التهميش لايوجد حاليا.

وأضاف مرعي على هامش ورش عمل بعنوان "الإعلام والصورة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة" والتي أقيمت في إحدى فنادق العين السخنة أن الكلمة تؤثر في تشكيل اتجاهات المجتمع وخاصة في مجال الإعاقه بشكل خاص، مؤكدا على دور الإعلام المهم، في رصد واقع المجتمع، فلجذب المجتمع نحو قضية الإعاقة، يجب كتابة الأخبار والمفاهيم بطريقة صحيحة تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة معنويا.

وأشار إلى الصورة التي يتوارثها الجميع عن الأشخاص ذوي الإعاقة بأنهم أشخاص في حاجه دائما للشفقة والعطف، موضحا أن الجميع يهتم بأبطال الرياضة والفنون فقط على عكس الاهتمام بالأشخاص النابغين في التعليم.