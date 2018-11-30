أخبار مصر | "قومي المرأة" ينظم ماراثون ضمن حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة (صور)

نظم المجلس القومي للمرأة صباح اليوم، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر، وكايرورانرز ووزارة الشباب والرياضة، أول ماراثون رسمي للفتيات والسيدات فى مصر وذلك ضمن حملة الـ 16 يوما من الأنشطة؛ لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي هدف إلي دعوة أفراد المجتمع لكي يتحدوا للقضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، شارك في الماراثون عدد كبير من الفتيات والسيدات والرجال من مختلف الأعمار .

وقد تضمن الماراثون سباق لمسافة 8 كم للفتيات والسيدات اتبعه سباق العائلات لمسافة 2 كم بمشاركة أفراد العائلة، وأبدى المشاركون والمشاركات بالسباق إعجابهم بالفكرة متمنين تكرارها في الأعوام القادمة.

وأقيم عقب السباق حفل موسيقي لفرق على دام، الميناء سحر الزغبي وياسمين زكى، وفى الختام تم توزيع ميداليات وجوائز نقدية على المراكز الأولى لسباق الـ8 كم حيث حققت المركز الأول ندى جمال فى المركز الثانى نوران جمال وفى المركز الثالث امانى خليل، كما تم توزيع ميداليات تذكارت على الفتيات والسيدات المشاركات فى سباق 8كم.