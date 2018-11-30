أخبار مصر | عمومية الصيادلة توافق على تعديلات شروط الترشح بالانتخابات (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمومية الصيادلة توافق على تعديلات شروط الترشح بالانتخابات (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة، على إجراء تعديلات على المادة الخاصة بشروط الترشح بالانتخابات، واستحداث شرط حصول المرشح على شهادة حسن سير وسلوك من النقابة العامة للصيادلة، وتأدية الخدمة العسكرية، للمرشحين على مقاعد النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وتفويض المجلس فيما يتعلق بأمور الانتخابات.

كما رفضت العمومية، بالإجماع قرار وزارة الصحة رقم 645 لسنة 2018، الخاص بتنظيم قبول طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية، بما يجوز العدد المقرر لصناديق مثائل الأدوية، بالإضافة إلى إلزام وزارة الصحة لشركات الأدوية فى كل قرار تسجيل لدواء باسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية.

ووافقت الجمعية العمومية أيضا، على تشكيل لجنة برئاسة الدكتور إيهاب قلدس، رئيس لجنة الصحة، لوضع مقترح بديل لقرار وزارة الصحة رقم 645، والاستعانة بالشئون القانونية فى النقابة حال حدوث أي مشكلة.

كما وافقت الجمعية العمومية على رفع الحد الأدنى من الإعانة من 15 إلى 25 ألف جنيه، وإعانة الوفاة إلى 20 ألف جنيه، ووافقت على مقترح اللجنة الاجتماعية بصرف إعانة لأولاد 500 جنيه كل 6 أشهر، وإتاحة الفرصة للصيادلة فى 27 محافظة قرض حسن بدون أرباح، 30 ألف لكل صيدلي يسددهم خلال عامين.

وعقدت اليوم الجمعة، نقابة الصيادلة جمعية عمومية عادية، تحت شعار "قرار مهنتك في إيدك"، وذلك لمناقشة ميزانية عام ٢٠١٧، والنظر في القرار الوزاري رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨، الخاص بتنظيم قبول طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية بما يجاوز العدد المقرر لصناديق مثائل الأدوية، والذي يشكل خطورة بالغة علي مهنة الصيدلة، ويتسبب في تدمير اقتصاديات الصيدلية وزيادة الاكسبير، وما يستجد من أعمال.

وشهد محيط مقر النقابة بالازبكية تواجدا أمنيًا مكثفا بعد صدور تعليمات مشددة من وزير الداخلية بانعقاد الجمعية للصيادلة فى مكانها بالازبكية، حيث تم الدفع بالعديد من سيارات مكافحة الشغب والأمن المركزي لتأمين الحضور، والمقر من الخارج، بالإضافة إلى وجود أفراد أمن وحراسة لتأمين الحضور من الداخل.