أخبار مصر | خلال المؤتمر الصحفي.. عمر حجازي يتسلم درعا تذكاريا بالهرم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال المؤتمر الصحفي.. عمر حجازي يتسلم درعا تذكاريا بالهرم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان في استقباله الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ووزير السياحة والآثار، وتم تسليم اللاعب جائزة، وسط حضور وسائل الإعلام العالمية والمحلية.
وكثفت شرطة السياحة والآثار بالجيزة، تواجدها منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، بمداخل ومخارج المنطقة الأثرية، وشدد العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وأثار الجيزة، على ضباط وأفراد شرطة السياحة باليقظة التامة، خلال استقباله تحسبًا لحدوث أي أعمال شغب، أو خروج عن القانون.
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