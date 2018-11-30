مصر | ضبط سيارة محملة بـ700 كيلو سجق فاسد بالعمرانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سيارة محملة بـ700 كيلو سجق فاسد بالعمرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبط ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، ترويج 700 كيلو سجق فاسد وغير صالح للاستهلاك الأدمي، بعد ضبطهم داخل سيارة بمنطقة العمرانية. وردت معلومات للواء مصطفى البكري مدير مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام سائق بتجميع كميات كبيرة من مقطعات اللحوم والدواجن الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك البشري، وتوزيعها على أصحاب المحلات والمطاعم بمنطقة العمرانية. وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد عدة أكمنة سرية أسفرت احدها عن ضبطة حال تردده على دائرة قسم العمرانية بالسيارة المشار إليها وضبط بداخلها 700 كيلو سجق فاسد وتفوح منه رائحة كريهة، وبمواجه المتهم أقر بارتكابة الواقعة علي النحو المشار إليه وتم تحرير المحضر بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

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