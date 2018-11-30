مصر | مصدر أمني يكشف مفاجأة حول ضحية الثراء السريع بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر أمني يكشف مفاجأة حول ضحية الثراء السريع بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أنه من الصعب استخراج جثة الشاب الذي لقى مصرعه حال تنقيبه عن الآثار، أسفل عقار بمنطقة الشيخ زايد، لعمق الحفرة أسفل الأرض، مشيرًا أن رجال الحماية المدنية حاولوا انتشال الجثة، لكنهم لم يتمكنوا من انتشالها.

كان كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل حول مصرع شخص داخل حفرة أثناء تنقيبه عن الآثار بمنطقة الشيخ زايد، وتبين أن الحفرة بعمق 20 مترا تحت الأرض، وعرضها 4 أمتار، كما تبين وجود فتحة بالجهة اليمني في نهاية الحفرة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحفرة تشكل خطورة على المبنى، لتسببها في حدوث تآكل في أساس المنزل أثناء عملية الحفر، مشيرًا إلى أنه تم الحفر بطريقة عشوائية، دون مساندة الحفرة بأعمدة خشبية.

وكان تلقى اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، إخطارا من المقدم سامح بدوي رئيس مباحث قسم الشيخ زايد، بوفاة شخص أثناء تنقيبه عن الآثار أسفل منزل بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من القسم لمكان البلاغ، ورجال الحماية المدنية برئاسة اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، وعدد من مهندسي جهاز مدينة الشيخ زايد، وتبين أن وجود حفرة بالطابق الأرضي بالمنزل، بعمق 20 مترا وعرض 4 أمتار، وأن المتوفى سقط أسفل الحفرة، وانهالت عليه الرمال أثناء تنقيبه عن الآثار، ولم يتمكن رجال أمن الجيزة من إنقاذه، نظرًا لأنه تم الحفر بطريقة عشوائية، فضلًا عن احتمالية إنهيار الحفرة بالكامل على من يحاول النزول بالحفرة لانتشال الجثة، وتم ترميم المبني منعًا لسقوطه.