شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جزئي لكوبرى غمرة لإصلاح الفواصل المعدنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة إغلاق كوبري غمرة جزئيًا أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع بمناسبة البدء في أعمال صيانة وإصلاح الفواصل العرضية الخاصة بكوبري غمرة للسيارات. وسيتم تنفيذ قرار الغلق بدءا من الجمعة الموافق 30 /11 /2018م وحتى 20 /1 /2019م، على أن يكون العمل بداية من الساعة 12،5 صباح الجمعة وحتى الساعة 6 صباح الأحد من كل أسبوع ولمدة شهرين، ويتم تنفيذ أعمال الغلق الجزئى لكوبرى غمرة على مرحلتين، كل مرحلة نصف الإتجاه عن طريق غلق حارة مرورية من كل اتجاه مع الاستبقاء على حركة المرور الطولى بالكوبرى وعدم إجراء غلق كلى للكوبرى. وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

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