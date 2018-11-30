شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء الصيد بالبرلس لليوم الثاني على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد يسري الدسوقي، مدير ميناء الصيد ببرج البرلس، إنه تم إغلاق الميناء لليوم الثاني على التوالي وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وسرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر.

وأضاف الدسوقي- في بيان - أن إدارة ميناء الصيد لن تسمح بخروج أي مراكب إلى عرض البحر، ومنعت صدور تصاريح بالصيد في البحر، ولن يسمح إلا بدخول المركب المتأخر فقط كعملية إنقاذ له من هياج البحر، وفي حالة اقترابه من الميناء.

كانت منطقة البرلس قد تعرضت لعاصفة من الرياح الشديدة مصحوبة بعواصف رعدية وأمطار غزيرة منذ مساء أمس، وأثر ذلك على حركة الصيد في بحيرة البرلس، وفضل الصيادون عدم ممارسة الصيد نظرا لسوء الأحوال الجوية.