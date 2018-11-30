شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الثالثة عصرا نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 17 و20 عقدة غربية وارتفاع الاموج ما بين 2 و3 أمتار والضغط 1009 درجة وحالة البحر مضطربة جدا.

وأصدر اللواء هشام أبوسنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة بايقاف كافة الانشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية وسلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.