شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين كريم سلام مديرا لمستشفى الزهور ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الدكتورة هالة زايد على تعيين د.كريم أحمد سلام مديرا لأول مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الجديد وهي مستشفي الزهور ببورسعيد.

جدير بالذكر، أن المستشفى ضمن مشروع المستشفيات النموذجية بالإضافة لانضمامها للتأمين الصحي الجديد، كما أنها حاصلة على اعتماد الجودة..

جدير بالذكر أن الدكتور كريم سلام هو طبيب الطوارئ مدير مستشفيات راس سدر ثم أبورديس بجنوب سيناء، وكان قد انضم لهيئة الإسعاف، وحصل على العديد من الدورات فى الجودة ومكافحة العدوى من المعهد القومى للتدريب والقيادة وادارة المنشآت الصحية من الجامعة الأمريكية وادارة الأزمات والكوارث داخل المستشفيات.