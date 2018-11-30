شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انطلاق أول ماراثون للفتيات بمصر لمناهضة العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق ماراثون الجرى للفتيات والسيدات للدعوة للقضاء على العنف ضد المرأة بمصر الجديدة. كانت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أوضحت أن الماراثون يهدف إلى توجيه رسالة إلى العالم أجمع وإلى المجتمع المصرى بضرورة الاتحاد سويا من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة. تضمن الماراثون سباقا لمسافة 8 كم للفتيات والسيدات تبعه سباق العائلات لمسافة 2 كم بمشاركة أفراد العائلة وسيقام عقب السباق حفل موسيقى.

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