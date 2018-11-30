شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": إزالة 17912حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الزراعة ، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وقوات إنفاذ القانون استمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعة بالمحافظات.

وينشر ”الخليج 365”، عدد حالات التعديات على الأراضى الزراعية التى تمت إزالتها على الأراضى الزراعية بالمحافظات خلال 4 أيام من الموجة الأولى للإزالة وبلغت 17 ألفا و912 حالة تعدى على مساحة من الأراضى بلغت 1137 فدانا.

وأكد تقريرالإدارة المركزية لحماية الأراضى، أن حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية مستمرة لمدة عشرة أيام، موضحا أن الحملة ستشمل إزالة التعديات على 19ألف فدان باجمالي 33% من المساحة التي تم التعدي عليها منذ يناير 2011 حتى الآن والبالغة 56 ألف فدان، مضيفا أنه تم تقسيم التعديات إلى ثلاثة أقسام بسيطة ومتوسطة وجسيمة ،أما المتوسطة هى المبانى التى لم يدخلها مرافق والجسيمة التى دخلتها المرافق .