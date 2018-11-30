شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الثالثة عصرا، نظرا لسوء الأحوال الجومائية، وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 17-20 عقدة غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار، والضغط 1009 درجة، مع اضطراب حالة البحر.
وأصدر اللواء هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانى البحر الأحمر تعليمات صارمة بإيقاف كافة الأنشطة البحرية، وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، حفاظا على سلامة الملاحة البحرية، وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة .
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