شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الغردقة الدولى يستقبل رحلة تسويقية للمدن السياحية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبل اليوم مطار الغردقة الدولي رحلة رقم BUR507 التابعة لشركة AIR BUCHAREST الرومانية قادمة من مطار اوتبيني بمدينة بوخارست على متنها 148 راكب من رؤساء الشركات السياحية الرومانية بهدف عمل رحلة تسويقية للمدن السياحية المصرية من بينها مدينتى الغردقة وشرم الشيخ وذلك بحضورعدد من قيادات المطار.

وقال الطيار طارق فوزى ، رئيس الشركه المصريه للمطارات ، أنه تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه وهو تقليد متبع بمثابة الترحيب والاحتفال بالوصول بأول رحلة الى المطار وتم تخصيص فريق من العلاقات العامة من الشركة المصريه للمطارات لتسهيل إجراءات وصول الركاب وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم والتي قامت باستقبالهم بباقات من الورود.

ومن المقرر أن تستغرق الرحلة أربعة أيام في مدينة الغردقة ، بين منتجعات وفنادق المدينة بهدف التسويق وسيغادرون الغردقة إلى مدينة شرم الشيخ لاستكمال الجولة السياحية والاستمتاع بالمناطق الخلابة بالمدن السياحية المصرية وذلك ياتى فى إطار الترويج وتشجيع حركة السياحة الوافدة الى مصر.