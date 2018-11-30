أخبار مصر | والدة الشهيد أحمد طه تطالب بالقصاص.. ونقيب الصيادلة يقبل رأسها (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والدة الشهيد أحمد طه تطالب بالقصاص.. ونقيب الصيادلة يقبل رأسها (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الجمعية العمومية للصيادلة، حضور والدة وشقيقة وخالة الشهيد أحمد طه، الذى توفى أثناء أداء عمله فى السعودية.

وطالبت والدة الشهيد بالقصاص من قاتل ابنها، فى حين قالت خالته إن صورة الشهيد أمام أعينهم باستمرار، وفيديو مقتل الصيدلي لا يغيب عن بالهم، فيما قالت شقيقته إن جميع الصيادلة أشقائي.

ومن جانبه، قبّل الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، رأس والدة الشهيد، ووعدها باتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لإرجاع حقه.

وعقدت اليوم الجمعة، نقابة الصيادلة جمعية عمومية عادية، تحت شعار "قرار مهنتك في إيدك"، وذلك لمناقشة ميزانية عام ٢٠١٧، والنظر في القرار الوزاري رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨، الخاص بتنظيم قبول طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية بما يجاوز العدد المقرر لصناديق مثائل الأدوية، والذي يشكل خطورة بالغة علي مهنة الصيدلة، ويتسبب في تدمير اقتصاديات الصيدلية وزيادة الاكسبير، وما يستجد من أعمال.

وشهد محيط مقر النقابة بالأزبكية تواجدا أمنيًا مكثفا بعد صدور تعليمات مشددة من وزير الداخلية بانعقاد الجمعية للصيادلة فى مكانها بالأزبكية، حيث تم الدفع بالعديد من سيارات مكافحة الشغب والأمن المركزي لتأمين الحضور، والمقر من الخارج، بالإضافة إلى وجود أفراد أمن وحراسة لتأمين الحضور من الداخل.