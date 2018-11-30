أخبار مصر | ننشر قرارات الجمعية العمومية العادية للصيادلة (فيديو)

وافقت الجمعية العمومية العادية، لنقابة الصيادلة، بالأغلبية، على ميزانية النقابة لعام 2017، ورفضت الجمعية العمومية قرار وزارة الصحة رقم 645 لسنة 2018، والمطالبة بإصدار قرار مكمل لهذا القرار، بالإضافة إلى أنه تم الموافقة على إلزام الشركات بسحب الأدوية دون شرط أو قيد، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتور إيهاب قلدس، رئيس لجنة الصحة، لوضع مقترح وتقديمه لوزيرة الصحة.

كما تم الموافقة على رفع إعانة الصيادلة من ١٥ إلى ٢٥ ألف جنيه وإعانة الوفاة من 15 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه، ومنحه الأرامل والمطلقات 500 جنية كل ٦ أشهر، وتخصيص 30 ألف جنيه كقرض حسن للصيادلة حسب القرعة مقسمين على 27 محافظة ويسدد على عامين دون أي أرباح.

وعقدت اليوم الجمعة، نقابة الصيادلة جمعية عمومية عادية، تحت شعار "قرار مهنتك في إيدك"، وذلك لمناقشة ميزانية عام ٢٠١٧، والنظر في القرار الوزاري رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨، الخاص بتنظيم قبول طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية بما يجاوز العدد المقرر لصناديق مثائل الأدوية، والذي يشكل خطورة بالغة علي مهنة الصيدلة، ويتسبب في تدمير اقتصاديات الصيدلية وزيادة الاكسبير، وما يستجد من أعمال.

وشهد محيط مقر النقابة بالأزبكية تواجدا أمنيًا مكثفا بعد صدور تعليمات مشددة من وزير الداخلية بانعقاد الجمعية للصيادلة فى مكانها بالأزبكية، حيث تم الدفع بالعديد من سيارات مكافحة الشغب والأمن المركزي لتأمين الحضور، والمقر من الخارج، بالإضافة إلى وجود أفراد أمن وحراسة لتأمين الحضور من الداخل.