أخبار مصر | أبو دومة: الصيادلة تواجه حربا من حروب الجيل الرابع (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو دومة: الصيادلة تواجه حربا من حروب الجيل الرابع (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أحمد أحمد دومة مسئول اللجنة الإعلامية بنقابة الصيادلة، أن الصيادلة يجتمعون اليوم في قمة العمل النقابي، وفي لحظة من لحظات الوحدة النقابية، ويعود الأمر إلى أهله والقرار إلى منبعه، بعدما وحدت قضية الصيدلي الشهيد أحمد طه الجميع نحو مهمة تعصف بسفينتها الرياح.

وأضاف ابو دومة خلال الجمعية العمومية العادية للصيادلة المنعقدة بمقر اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، أن النقابة تواجه حربا من حروب الجيل الرابع، كم من الشائعات والمغالطات والافتراءات ولكن كانت هناك آلاف الدعوات الصادقة باجتماع جموع صيادلة مصر ليتصدوا لأحد قرارات وزارة الصحة التي تستهدف المهنة.

ووجه ابو دومة، التحية إلى رجال الأمن ووزارة الداخلية لدورهم الكبير في تأمين هذه الحشود من صيادلة مصر، موجها رسالة لمحترفي الشائعات أن الدرس قد انتهى.

وعقدت اليوم الجمعة، نقابة الصيادلة جمعية عمومية عادية، تحت شعار "قرار مهنتك في إيدك"، وذلك لمناقشة ميزانية عام ٢٠١٧، والنظر في القرار الوزاري رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨، الخاص بتنظيم قبول طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية بما يجاوز العدد المقرر لصناديق مثائل الأدوية، والذي يشكل خطورة بالغة علي مهنة الصيدلة، ويتسبب في تدمير اقتصاديات الصيدلية وزيادة الاكسبير، وما يستجد من أعمال.

وشهد محيط مقر النقابة بالأزبكية تواجدا أمنيًا مكثفا بعد صدور تعليمات مشددة من وزير الداخلية بانعقاد الجمعية للصيادلة فى مكانها بالأزبكية، حيث تم الدفع بالعديد من سيارات مكافحة الشغب والأمن المركزي لتأمين الحضور، والمقر من الخارج، بالإضافة إلى وجود أفراد أمن وحراسة لتأمين الحضور من الداخل.