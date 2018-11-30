أخبار مصر | "العصار": "إيديكس 2018" رسالة للعالم أن "مصر آمنة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار": "إيديكس 2018" رسالة للعالم أن "مصر آمنة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت القوات المسلحة مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن فعاليات المعرض المصري الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية ( EDEX – 2018 ) والذى يعقد فى مصر لأول مرة وستجري فعالياته خلال المدة من 3 - 5 ديسمبر 2018 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

شارك فى المؤتمر اللواء دكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والفريق عبد المنعم التراس ،رئيس الهيئة العربية للتصنيع واللواء أ ح طارق سعد زغلول رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة واللواء دكتور طه بدوي رئيس الشركة العربية العالمية للبصريات والسيد توماس جونت رئيس شركة كلاريون بمنطقة الشرق الأوسط".

بدأ المؤتمر بكلمة اللواء دكتور محمد العصار أكد فيها أن القيادة السياسية تولي إهتماماً ودعما كبيرا لهذا المعرض ليكون حدث عالمي بارز بين المعارض والمؤتمرات العالمية المماثلة ، موضحا أن هناك تنسيق تام بين كافه الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة لخروج المعرض بالشكل الذى يعبر عن مكانه مصر الدولية والعالمية ، مشيرا إلى ان المعرض يعقد بمشاركة أكثر من 373 شركة عارضة يمثلون 41 دولة من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى حضور العديد من الوفود الرسمية لوزراء دفاع ورؤساء أركان ووزراء الإنتاج الحربى من مختلف الدول ، ومن المتوقع حضور أكثر من 10000 زائر من كبار العسكريين والمصنعين للمعدات الدفاعية على مدار الثلاثة أيام المقام بها المعرض .

وتضمن المؤتمر الإجابة على أسئلة الصحفيين ومراسلى وكالات الأنباء العالمية من قبل المسئولين عن المعرض لتوضيح كافه الاستفسارات.

حضر فعاليات المؤتمر عدد من الملحقين العسكريين المعتمدين وعدد من الخبراء والمستشارين العسكريين وممثلى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المصرية والأجنبية.

وينظم المعرض بالتعاون مع مؤسسة «كلاريون العالمية» التى تعد أكبر منظم للمعارض العسكرية والأمنية على الصعيد الدولى، وشاركت فى تنظيم أكثر من 200 فعالية فى القطاعات المختلفة، ويشارك بالمعرض 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن،على مدى ثلاثة أيام، ويتضمن جناحا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.

وقال الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، إنه منذ صدور التكليف من رئيس الجمهورية العام الماضى بإقامة معرض للصناعات الدفاعية والعسكرية، بدأ العمل حتى يولد المعرض عملاقا، حتى وإن كانت المرة الأولى التى تنظم فى مصر، وتم التعاقد مع شركة عالمية، ووجهت الدعوة لـ56 دولة على مستوى العالم.

وكشف العصار أنه تم التنسيق مع الجهات التى ستعمل فى المعرض، من الهيئة القومية للإنتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، والشركة العربية الكهروبصرية، والإدارات المعنية في القوات المسلحة.

وأضاف الدكتور العصار أن المعرض يحضره 10 وزراء دفاع و 7 رؤساء أركان و 8 وزراء إنتاج حربى، كما تقرر أن تقيم مصر جناحا واحدا فى المعرض، لتوحيد مفهوم العرض، بالإضافة إلى أنه تم التنسيق مع كل الجهات المعنية فى الدولة، حيث يعد المعرض حدثا كبيرا، ويقدم مصر كدولة لديها صناعات دفاعية ستقدم إلى العالم، كما يمثل فرصة للعارضين لعرض السلاح أمام المشترين.

وأكد العصار أن المعرض فرصة جيدة للعاملين في المصانع الحربية، والضباط لرؤية الأسلحة بمختلف أنواعها في المعرض.

وكشف "العصار"، خلال كلمة له في المؤتمر الصحفى، أن المعرض سيضم لأول مرة منتجات تم صناعاتها داخل قلاع الصناعة الوطنية المصرية، وبأيدٍ مصرية خالصة، وتتنوع تلك المنتجات.

وأضاف "هناك 41 دولة تشارك فى المعرض، من بينها 21 دولة تشارك بعدد كبير من الشركات، الولايات المتحدة يصل عدد شركاتها إلى 42 شركة، وفرنسا 32، وكذا الصين 20 شركة والإمارات العربية 27 ويخصص لهذه الدول أجنحة خاصة باسمها، تعرض فيها منتجات شركاتها داخل الجناح المخصص لها.

وأشار العصار إلى أن المعرض سيعقد مرة كل عامين، حيث يتيح هذا الحدث المهم الفرصة لعرض المنتجات العسكرية المصرية، وكذلك المنتجات الصناعية الدفاعية للدول العالمية والعربية والإفريقية، ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية وتجمع إقليمى ودولى لعرض ومناقشة الأحداث المعاصرة وتبادل الرؤى والخبرات المختلفة.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربى على أن وجود مثل هذا العدد من كبرى الشركات العالمية في الصناعات الدفاعية يعود بنفع كبير على الشركات والصناعات المصرية، وهو فرصة ذهبية للتعرف على التكنولوجيات الراقية، ويتيح لأكبر عدد من الشركات والمهندسين بمصر الاطلاع على كل ما هو جديد في عالم التسليح، حيث تقوم القوات المسلحة بشكل مستمر بإيفاد ضباط لحضور المعارض الدولية، وكذلك شركات الصناعات الدفاعية فى مختلف دول العالم، للاطلاع على الجديد ونقل الخبرات والتقنيات إلى مصانع القوات المسلحة، والشركات العاملة فى هذا المجال بمصر، لذا نعمل على أن يولد هذا المعرض عملاقا ويوضع على الخريطة الرئيسية للمعارض العسكرية على مستوى العالم.

وقال اللواء طارق سعد زغلول، رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، إن معرض «إيديكس» يوجه رسالة للعالم، أن مصر مستقرة رغم الإرهاب الأسود الذي عانينا منه منذ عام 2013.

وأضاف رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة أن الحضور الكبير من جانب الدول والشركات يدل على عمق العلاقات المصرية مع كافة دول العالم، واستكمل حديثه قائلا: "نحن منفتحون على دول الغرب والشرق، ومصر لديها علاقات قوية مع أشقاءها العرب الذين سيحضروا بكثافة مثل مشاركة دول الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية".

وأوضح رئيس هيئة التسليح، أن المعرض يعد رسالة لتنشيط السياحة في مصر، ومن أهداف المعرض توصيل رسالة الاستقرار لكل دول العالم ، فالسياحة كانت مصدراً قوياً للدخل القومي في مصر.

وأشار اللواء طارق سعد زغلول، إلى أن "تنظيم مثل هذه المعارض والمنتديات تعود بالنفع على بلدنا أيضا عسكريا، وذلك من خلال التواجد على الساحة الدولية في مجال التسليح وتصنيع السلاح، وعرض منتجاتنا العسكرية بما نمتلكه من تصنيع دفاعي داخل المصانع الحربية في جميع التخصصات، يعطي لنا فرصة لتسويق هذه المنتجات للدول الشقيقة والإفريقية، ومختلف دول العالم، وهو بعد اقتصادي هام جداً لمصر".

وأوضح أنه من المخطط أن يكون هناك تعاقدات سيتم توقيعها ومذكرات تفاهم بين الدول وبعضها، وبين مصر ودول وشركات تصنيع السلاح.

وأشار إلى أن عدد الدول المشاركة بوفود رسمية، إشارة لكل العالم أن مصر آمنة، وهو خير ترويج لبلدنا، وسيقوم الوفد المشارك بنقل صورة لمصر التي رآها إلى بلده، وبذلك يكون العائد سياسياً واقتصادياً ، كما أنه سيفتح آفاق التعاون مع كافة الدول المشاركة ، وكل الجهات والوزارات سيعود عليها بالنفع ، فمصر لها ثقل كبير ولها سحر على مستوى العالم ، ويجب أن نعتز ونفخر أننا مصريين".

المعرض سوف يضم أسلحة وذخائر مختلفة وعربات مدرعة مثل العربة التمساح والمدرعة فهد، بالإضافة إلى أجهزة كهروبصرية ، وقطع بحرية مثل "جوويند" التي قمنا بتدشينها في ترسانة الإسكندرية من قبل ، بالإضافة إلى قطع بحرية كثيرة مثل اللنشات السريعة ، واللنشات "الريب" وتفوقنا في تصنيع القطع البحرية سيكون إيذاناً الفترة القادمة بتصنيع فرقاطات كاملة نصنعها بأيدينا ورادارات التي تكشف طبقات الأرض"، والبلدوزر المدرع الذي يتم استخدامه ضد العبوات الناسفة ، بالإضافة إلى الأسلحة العادية التي نستخدمها ، ومكتشفات الألغام.