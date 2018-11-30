مصر | العمليات الخاصة تضبط 5 قطع أسلحة ومزرعة بانجو في أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العمليات الخاصة تضبط 5 قطع أسلحة ومزرعة بانجو في أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزي، حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة، والهاربين من الأحكام القضائية -بدائرة مركز شرطة صدفا.

وأسفرت الجهود خلال 24ساعة الأخيرة بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (5 متهمين، وبحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية وذخائر).

عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تم ضبط ( عامل ) لقيامه بالاشتراك مع مزارع (جارى ضبطه) بزراعة نبات البانجو المخدر بقطعة أرض ملكهما مساحتها (12 قيراط ) وبحوزته ( 107 شجرة من نبات البانجو، وإعدام كمية من تلك الأشجار داخل أرضهما الزراعية بمساحة 12 قيراط بمعرفة النيابة العامة).

كما ضبط 19 متهم مطلوب التنفيذ عليهم فى 50 حكم قضائي متنوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.