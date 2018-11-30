مصر | بعد وصول عمر حجازي.. انطلاق المؤتمر الصحفي بالمنطقة الأثرية في الهرم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد وصول عمر حجازي.. انطلاق المؤتمر الصحفي بالمنطقة الأثرية في الهرم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق منذ دقائق معدودة المؤتمر الصحفي الذي عقد فور وصول المغامر عمر حجازى لاعب نادي 6 أكتوبر، متحدى الإعاقة، القادم سيرا بالدراجة الهوائية من مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء، وصولا للمنطقة الأثرية بالهرم بمحافظة الجيزة، في رحلة استغرقت 10 أيام، وذلك لدعم وتنشيط السياحة والرياضة في مصر.

وكان في استقباله الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ووزير السياحة والآثار، وتم تسليم اللاعب جائزة، وسط حضور وسائل الإعلام العالمية والمحلية.

وكثفت شرطة السياحة والآثار بالجيزة، تواجدها منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، بمداخل ومخارج المنطقة الأثرية، وشدد العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وأثار الجيزة، على ضباط وأفراد شرطة السياحة باليقظة التامة، خلال استقباله تحسبًا لحدوث أيه أعمال شغب، أو خروج عن القانون.