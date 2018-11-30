مصر | عمر حجازي يصل إلى المنطقة الأثرية بالهرم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر حجازي يصل إلى المنطقة الأثرية بالهرم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل المغامر عمر حجازي للمنطقة الأثرية بالهرم، وكان في استقباله محافظ الجيزة وعددا من الوزراء.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، عن كواليس زيارة عمر حجازي لاعب نادي 6 أكتوبر "متحدي الإعاقة"، للمنطقة الأثرية بالهرم، موضحًا أنه قادم سيرا بالدراجة الهوائية من مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء وصولا للمنطقة الأثرية بالهرم، بمحافظة الجيزة، بساق مبتورة، في رحلة استغرقت 10 أيام، وذلك لدعم وتنشيط السياحة والرياضة في مصر.

وأشار أن زيارته بالمنطقة الأثرية بالهرم سوف تستغرق ساعتين منذ الساعة الثانية ظهر اليوم، حتي الرابعة عصر اليوم، وسيقام مؤتمر صحفي بمنطقة البانوراما الأولي، يضم عددا من الوزراء ومحافظ الجيزة، ووسائل إعلام عالمية ومحلية، بالإضافة إلى 200 شخصًا، و25 طالب من طلاب محافظة الجيزة، و50 مشرف.

كانت كثفت شرطة السياحة والآثار بالجيزة، تواجدها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بمداخل ومخارج المنطقة الأثرية، وشدد العقيد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وأثار الجيزة، على ضباط وأفراد شرطة السياحة باليقظة التامة، خلال استقباله تحسبًا لحدوث أيه أعمال شغب، أو خروج عن القانون.