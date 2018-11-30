مصر | الأمن العام يضبط عصابة لتجارة المخدرات بأسوان.. ووكرا للحشيش بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن العام يضبط عصابة لتجارة المخدرات بأسوان.. ووكرا للحشيش بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بأسوان تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، بحوزتهم قطعتي سلاح نارى وذخائر، كمية من المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام محمد ع. ص، عبدالله م. ع،فهد م. ع، رضوان ح. ع؛ مقيمون بدائرة مركز شرطة كوم أمبو، بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهم تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة، والأسلحة النارية، والذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية- فرد خرطوش و15 طلقة مختلفة الأعيرة- 31 لفافة لمخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام- 36 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 250 جرام - 4 قطع لمخدر الأفيون وزنت 20 جرام - مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع، والمبلغ المالى من متحصلات بيع المواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفى سياق متصل تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته 10 طرب لمخدر الحشيش وسلاح نارى متخذًا من مسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي بمنطقة إمبابة.