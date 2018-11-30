مصر | ضبط موظف بشركة سياحة لبيع تأشيرات مزورة بـ55 ألف جنيه

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ضبطت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، موظف بإحدى شركات السياحة لقيامة بالنصب والاحتيال على عملاء الشركة، وتسليمهم تأشيرات سفر مزورة مقابل مبالغ مالية بالجيزة. وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام أحد موظفي إحدى شركات السياحة بمنطقة المنيل (بمصر القديمة) بتزوير تأشيرات السفر المنسوبة لبعض الدول العربية. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام محمد.س.ع، "حاصل على دبلوم"، ومقيم بمحافظة الجيزة؛ باستغلال طبيعة عملة بإحدى شركات السياحة، والاحتيال على عملاء الشركة وتسليمهم تأشيرات سفر مزورة مقابل مبالغ مالية. وعقب تقنين الإجراءات وما أكدته المعلومات والتحريات باعتزام المتهم التقابل مع أحد عملاء الشركة محل عمله (بميدان الجيزة) بدائرة قسم شرطة الجيزة لتسليمه تأشيرة سفر مزورة. و أمكن ضبطه وعثر بحوزته على 3 عقود عمل منسوب صدورهم لإحدى شركات المقاولات بإحدى الدول العربية "مزورة بالكامل "- 3 تأشيرات دخول إلكترونية لإحدى الدول العربية بأسماء أشخاص مختلفة "مزورة بالكامل " - 11 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفة من بعض ضحاياه راغبى السفر للعمل بالخارج. وأكن الاستدلال على 3 من المجني عليهم، وبسؤالهم قرروا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبله، والاستيلاء من كل منهم على مبلغ ( 55 ) ألف جنيه بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج- خلافًا للحقيقة – وتسليمهم تأشيرات مزورة. وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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