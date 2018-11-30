شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى للتوظيف يوفر 9 آلاف فرصة عمل بالعاشر من رمضان السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، دعوة لجميع الشباب والفتيات من مختلف الأعمار والمؤهلات للمشاركة في ملتقى توظيف الشباب بالعاشر من رمضان الذي يوفر 9 آلاف فرصة عمل أمام الشباب من أبناء المحافظة بالقطاع الخاص، والذي من المقرر أن تنطلق فاعلياته غدا السبت بمقر دوار العاشر من رمضان، وذلك بالتنسيق مع جمعية مستثمري العاشر تحت رعاية وحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والمستشار محمد طه وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية.

وأوضح المحافظ، أن ملتقى التوظيف يوفر وظيفة مناسبة بحوافز وأجور مجزيه مع تحرير عقود عمل تتضمن مزايا كالتأمين الصحي والإجتماعي لتوفير الحماية لجميع الراغبين بالعمل في القطاع الخاص بما يعود بالفائدة على تحسين مستوى المعيشة لهم وتوفير حياه كريمة.

وتيسيراً على الشباب أعلن محافظ الشرقية توفير وسائل إنتقال «أتوبيسات» أمام مبنى الديوان العام من الساعة الثامنة صباحاً غدا السبت، لنقل الراغبين من الشباب والفتيات لحضور فاعليات الملتقى للحصول على الوظيفة المناسبة لهم .