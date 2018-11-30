شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد أول امتحان بالثانوية التراكمية لـ"أولى ثانوى" × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل امتحانات أول اختبار لطلاب الثانوية العامة التراكمية فى النظام الجديد للتعليم، واليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات عن موعد الامتحان وطريقة احتساب الدرجات. 1ـ ينطلق أول اختبار لطلاب الصف الأول الثانوى 13 يناير المقبل. 2ـ ينتهى طلاب الصف الأول الثانوى من اختباراتهم 24 من نفس الشهر. 3ـ يعد أول امتحان لطلاب الثانوية التراكمية تجريبى لن تحسب درجاته للطالب ولا يوجد به رسوب أو نجاح. 4 ـ يختبر الطالب فى الصف الأول الثانوى 4 امتحانات خلال العام الدراسى بأكمله. 5ـ فى شهر مارس المقبل يبدأ الامتحان الثانى. 6ـ يمتحن الطالب فى الاختبار الثانى فى الموضوعات التى درسها من بداية الفصل الدراسى الثانى حتى موعد عقد الامتحان. 7ـ يمتحن الطالب أخر امتحانين فى نهاية الفصل الدراسى الثانى. 8ـ يتم تقييم الطالب فى الصف الأول الثانوى من خلال درجته بآخر امتحانين. 9ـ تحسب للطالب أعلى درجة بآخر امتحانين والتى يؤديهم نهاية الترم الثانى. 10ـ لن تحسب درجات طلاب الصف الأول الثانوى هذا العام ضمن مجموع دخول الجامعة ويبدأ من العام المقبل.

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