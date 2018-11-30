شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يكلف محافظات المرحلة الثانية للقضاء على «فيروس سي» بتذليل كافة العقبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية المحافظات التي تتضمنها المرحلة الثانية، ضمن الحملة القومية للقضاء على «فيروس سي»، بإتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بتنفيذ المبادرة الرئاسية والتي تستهدف الوصول إلى مصر خالية من فيروس سي بحلول عام 2020.

وتستعد ١١ محافظة لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على «فيروس سي»، والكشف عن الأمراض غير السارية، اعتباراً من غداً السبت وحتى نهاية شهر فبراير 2019.

وقال الوزير إنه تم التنسيق مع محافظي القاهرة وشمال سيناء والبحر الأحمر والإسماعيلية والسويس وكفر الشيخ والمنوفية وبني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان، بتقديم كافة أشكال الدعم للأطقم الطبية التي ستقوم بأعمال المسح في الأماكن المحددة وفقاً لخطة وزارة الصحة ووضع خريطة للمحافظة يتحدد بها المراكز الثابتة وأماكن لسيارات الكشف المتحركة والتنسيق مع مديريات الأمن والمناطق العسكرية المختلفة .

وأكد «شعراوي»، في بيان غعلامي الجمعة، على أهمية التنسيق المستمر مع كافة الجهات المشاركة وعلى رأسها وزارة الصحة، مشيراً إلى أنه تم الإستعانة بمراكز معلومات التنمية المحلية على مستوى المحافظات وتدريبهم للمشاركة في توعية المواطنين بأهمية المبادرة ومساهمتها في الإطمئنان على صحتهم والقضاء على فيروس «سى».

وطالب الوزير المحافظين بتشكيل لجنة للمتابعة اليومية وتذليل أية مشكلات وتسجيل كافة أعمال الحملة أولاً بأول وإتاحتها في وسائل الإعلام المختلفة لخلق حالة من الزخم تدفع المواطنين للمشاركة في الحملة، موجها بتشكيل لجنة رئيسية بديوان عام المحافظة ولجان فرعية بالمراكز والمدن والأحياء لإدارة أعمال الحملة.

ونوه الوزير إلى متابعة غرفة العمليات المركزية بالوزارة لكافة فعاليات المبادرة وترتيباتها واستعداداتها بالتنسيق مع غرف عمليات محافظات المرحلة الثانية، مشددا على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل الفرق الطبية بالتنسيق مع كافة مديريات الخدمات بالمحافظات وتكثيف المؤتمرات الجماهيرية مع المواطنين لشرح تفاصيل الحملة وحثهم على المشاركة خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته المبادرة في المرحلة الأولى. وأكد أن الكشف على المرضى محانا دون تحمل أي مصاريف أو رسوم مع صرف العلاج مجاناً أيضا.