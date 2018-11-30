شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا كتب عبد الحليم حافظ بخط يده عن حبه لسعاد حسني؟.. ابنة شقيقته تكشف السر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت زينب عبد القادر ابنة علية شبانة شقيقة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، إن عبدالحليم لم يتزوج سعاد حسني، كله كلام لا أساس له من الصحة، ونحن أهل حليم وعشيرته عشنا معه فى مكان واحد ومتأكدون تماما أنه لم يتزوجها، هو فعلا أحبها وقد كتب ذلك بخط يده في كتابه «حياتي» الذي توجد نسخة وحيدة أحتفظ بها: «نعم أحببت سعاد حسني»، وأضاف: «الذي كان بيني وبين سعاد حسني هو الحنان لأنها عاشت مثلي طفولة غاية في القسوة، وعلمتها كيف تختار حياتها، وعندما تمردت على صداقتي أحسست أنها نضجت»، مؤكدة أنه «انتهى إلى أنه لم يتزوجها، لكن ما حدث أن هناك أشخاصا قالوا كلاما ليس صحيحا مثل الأستاذ مفيد فوزى، وأدعوه من خلال حوارى معكم أن يقدم ما لديه من أدلة تثبت زواج حليم من سعاد، ووجدى الحكيم أيضًا سار على درب مفيد، بينما نفى كثيرون الزواج المزعوم، مثل على بدرخان وسمير صبرى، وأتعجب من تلك الروايات الملفقة التى لم تستند إلى دليل واحد، وكانت من نبت أفكار أصحابها الذين تظاهروا بقربهم من حليم، وهو عكس الحقيقة».

وأضاف لـ«المصري اليوم»: «كل ما أشيع كلام مرسل ليس له أدلة، ولا تنس أن حليم مادة ثرية يحاول كثيرون أن يقتحموا خصوصياته خداعا حتى يحصلوا على الشهرة والمال، لكن للأسف يكون ذلك على حساب الحقيقة والأمانة، والمنزل كما تراه فيه جناحان، أحدهما كان لاستقبال أصدقاء وضيوف العندليب، وأيضا للبروفات، أما الجناح الثانى فكان مخصصا لإقامة أسرة حليم، حيث عاش فيه شحاتة وفردوس، ابنا خالة حليم، وأيضا علية والدتى، وقد انتقلت أنا، فيما بعد، للإقامة هنا، وبالمناسبة كان شحاتة ابن خالة حليم، بمثابة مدير أعماله، وعرف كل كبيرة وصغيرة عنه، وقد انزعج كثيرا وقتها عندما سمع هذا الكلام وقال مفيش حاجة من دى حصلت، وأنا أكتر واحد ملاصق لحليم، أما الآخرون الذين تحدثوا بهذا الكلام فليسوا أصدقاءً لحليم».

وأضافت «زينب»: «عدم زواجهما بكل تأكيد يعود للقسمة والنصيب، وللعلم كان حليم يعلم حجم مشاكله الصحية، وكان يقول لأمى وخالتى كلما ضغطتا عليه للزواج مراتى وأولادى هيترملوا، وكانت سعاد حسنى بالنسبة له شيئا جميلا منذ أن احتواها وساعدها فى بداية حياتها الفنية، ووقف بجوارها، وكان يقول لنا إن حياتها فيها شبه كبير من حياته، وظل يساندها حتى آخر عمره، وبالفعل تعلقا ببعضهما البعض، لكن لم يتزوجا أبدا».