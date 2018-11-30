شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: 2500 طلب لتقنين أوضاع اليد لأراضي الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي تولي المحافظة لها اهتماما بالغا، مشيرا إلى أن أهمية هذا الملف ترجع إلى أن الكثير من أراضي أملاك الدولة تواجه وضع اليد، وليس لها ملكيات والوضع بها غير قانوني من قبل واضعي اليد.

وأوضح «قنصوة»، خلال مشاركته في اجتماع مجلس المحافظين، الذي عقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتزامن مع ورشة العمل التي تنظمها وزارة التنمية المحلية حول تطوير وتحسين الخدمات، ومتابعة ملف استرداد أراضى الدولة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمحافظين المشاركين في الورشة، أنه عندما تقوم الدولة بتقنين تلك الأراضي ويحصل المواطنين على سندات الملكية، فإن ذلك يساهم في حدوث نقلة للمستقبل، لافتا إلى أن أكثر من ٢٥٠٠ حالة تقدموا بالإسكندرية لتقنين أراضيهم، وهم الآن في مراحل مختلفة مابين الفحص والمعاينة ومراحل السداد والتعاقد، فعملية التقنين تتم على ٦ مراحل، ووصلت نسبة من تقدموا للتقنين بالمحافظة حوالي 17% من واضعي اليد.

وعن ملف النظافة، أكد المحافظ على أن هذا الملف خلال الفترة السابقة تم به تكثيف أعمال رفع القمامة، التي لقي تحسنا ملحوظا في الشارع السكندري ويشعر به جميع المواطنين في الشوارع والمناطق المختلفة، أما المرحلة القادمة فهي عملية تطوير المصانع ورفع كفاءتها والاستفادة من الجزء الأكبر من تدوير القمامة التي تعود بالنفع المادي على المدينة في المقام الأول، خاصة أن المنظومة تحتاج شهريا ٣٠ مليون جنيه وما يتم تحصيله من المجتمع السكندري هو ٥.٥ مليون جنيه فقط.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، على ضرورة تكثيف واستمرار العمل في الملفات التي تمثل أولوية خلال الفترة القادمة، وأهمها ملـف اسـترداد أراضى الـدولة، وضرورة تسريع وتيرة العمل الجارى بتلك الملف، مشيراً إلى أنه رغم الجهود المبذول إلا أن المردود المتحقق لا يزال ضئيلاً بالمقارنة بالمستهدف.

وشـدد على أن المحافظين لديهم كافة السلطات والضمانات القانونية لممارسة مهامهم في هذا الملف، وأكد «مدبولي» أن المبالغ التي يتم استردادها تخدم المحافظات في الأساس، لأن جزءاً كبيراً من الحصيلة يتم توجيهه للمشروعات الخدمية وتطوير وتحسين المرافق في نطاق المحافظة.

وتناول اللقاء أيضا ملـف النظـــافة، وضرورة بذل جهد أكبر في هذا الملف من خلال الجولات الميدانية من قبل رؤساء الأحياء والمدن واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل مع مشاكل تراكم القمامة، وكذا ملف البناء العشــوائى، وعدم التهاون أو التساهل من أي نوع مع ظاهرة البناء العشوائي، وضرورة التعامل الفوري والحاسم مع المباني المخالفة منذ اللحظة الأولى لبدء أعمال الإنشاءات وعدم الانتظار حتى يكتمل البناء.

وتطرق الاجتماع إلى ظاهرة الانتشار غير المنضبط لـ«التوك توك»، ووجه رئيس الوزراء بوقف إصدار تراخيص جديدة لـ«التوك توك» لفترة مؤقتة حتى يتسنى الحد من الظواهر السلبية التي نتجت عن الانتشار غير المنضبط له، مع التوجيه بالتعامل الحاسم مع أية تجاوزات يقوم بها أصحابها أو قائديها بما في ذلك مصادرة التكاتك المخالفة.

وعن ملف الصرف الصحي، أكد «مدبولي» أن الحكومة قامت بمضاعفة حجم تغطية شبكات الصرف الصحى في القرى والمناطق المحرومة ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية، ومع ذلك تظل هناك حاجة لمزيد من العمل في هذا المجال.

وأشــاد رئيس الوزراء بالتوجه الجارى لتفعيل المشاركة المجتمعية في مجال توصيل شبكات الصرف الصحى من خلال المشاركة البناءة بين الدولة والمواطنين، ورحب بهذا التوجه، وحث المحافظين على تفعيله، لا سيّما وأن الحكومة أنشأت بالفعل على مدار الأعوام الماضية محطات عملاقة للصرف الصحى لا تزال تعمل بأقل من طاقتها القصوى لعدم وجود شبكات صرف صحى كافية في القرى المحيطة.