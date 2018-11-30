شكرا لقرائتكم خبر عن «تكافؤ فرص التعليم العالي» تنظم ورشة عمل لمكافحة العنف ضد المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع التنمية والخدمات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، فعاليات ورشة عمل بعنوان: «الجهود الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة»، وذلك ضمن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، بالتعاون مع الجهات الشريكة خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر المقبل، بحضور صبري عوض، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية بالوزارة، وأشجان عبدالكريم، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، ورئيس لجنه تكافؤ الفرص، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بمدينة نصر.

وقالت أشجان عبدالكريم، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة: إن «هذه الورشة تأتي في إطار دعم الدولة لجميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد»، مشيرة إلى الجهود التي اتخذتها الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة.

وتناولت فعاليات الورشة دور المجلس القومي للمرأة في تمثيل المرأة في المحافل الدولية والإقليمية، والتنسيق بين العديد من مؤسسات الدولة الحكومية وغير الحكومية في القضايا التي تهم المرأة؛ لتحقيق تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا، وتبني بعض القضايا القومية من خلال الأجهزة التنفيذية للدولة كقضايا التعليم ومحو الأمية، تحقيقًا لاستراتيجية الدولة 2030.

من جانبه، أوضح خالد فاروق مدير عام الشؤون الإدارية بالمجلس القومي للمرأة، أن هناك أنواع مختلفة من العنف الذي تتعرض له المرأة، مضيفًا: أن «المجلس القومي للمرأة يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية للمرأة من خلال تكافؤ الفرص، وتمكين المرأة، ومنع أي شكل من أشكال التميز ضدها المرأة»، مشيرًا إلى الجهود التي اتخذتها الدولة لمكافحة العنف ضد، التي اقرها دستور مصر 2014 الذي يكفل الفرص المتساوية، ويمنع التمييز، وكذا إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المراة في عام 2015، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والأزهر الشريف والكنيسة المصرية، كما تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة العنف ضد المرأة.