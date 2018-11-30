شكرا لقرائتكم خبر عن «الرياضة أسلوب حياة».. ماراثون للجري بمشاركة 1500 شاب وفتاة بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، الجمعة ماراثون للمشي والجري برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ووائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة تحت شعار «الرياضة أسلوب حياة»، تقدمه الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل مديرية الشباب والرياضة، والذي بدأ من أمام ديوان عام المحافظة وانتهى داخل ستاد الزقازيق، شارك فيه عدد غفير من الهيئات الرياضية التابعة للمديرية وأيضا من الطلائع وبرلمان الطلائع وبرلمان الشباب وأندية الفتاة والمرأة والرواد من مختلف مراكز المحافظة ضم أكتر من 1500 فرد.

ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدور مديرية الشباب والرياضة ونشاطها الدائم والملحوظ بالاهتمام بالشباب واستغلال أوقات فراغهم وتوجيههم نحو المشاركة في الفاعليات الشبابية والرياضية الهادفة لبناء فرد صالح ينفع المجتمع، وذلك في إطار سعي الدولة لبناء وتقدم الإنسان، خاصة الشباب من خلال تنميتهم وزيادة وعيهم الثقافي والسياسي، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الإنسان المصري على أساس شامل ومتكامل بدنياً وعقلياً وثقافياً خلال الفترة القادمة وإعتبار أن تنمية الإنسان هي أهم ركائز التنمية المستدامة.

مارثون للجري بالشرقية

مارثون للجري بالشرقية

مارثون للجري بالشرقية

مارثون للجري بالشرقية

مارثون للجري بالشرقية