شكرا لقرائتكم خبر عن «تيودور بلهارس للأبحاث» ينظم حملة توعوية عن العدوى المقاومة للمضادات الحيوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتورة وفاء قنديل، رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث، حول تنظيم المعهد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية «WHO»، حملة توعوية عن العدوى المقاومة للمضادات الحيوية، وذلك على هامش فعاليات أسبوع التوعية بالعدوى المقاومة للمضادات الحيوية بمنظمة الصحة العالمية.

وأشار التقرير إلى أن فعاليات الحملة تضمنت عرضا لحجم المشكلة، ومجهودات المعهد في مكافحة العدوى؛ بهدف المساعدة في الحد من ظهور العدوى المقاومة للمضادات الحيوية.

وانتهت الحملة إلى عدد من التوصيات من أهمها: دور التثقيف الصحي في تغيير سلوكيات الأفراد المستهدفين والعاملين في المجال الصحي من أطباء وتمريض وحثهم على ضرورة الاستعمال الرشيد والمسبب للمضادات الحيوية، وضرورة نشر الرسائل التوعوية، وتعريف المترددين على معهد تيودور بلهارس للأبحاث بالعدوى المقاومة للمضادات الحيوية، والعمل على تغيير السلوكيات الخاطئة للمساهمة في حل تلك المشكلة، فضلاً عن الدور الهام لوحدة ترصد الأمراض بالمعهد في مراقبة الوضع، والتعاون مع فريق مكافحة العدوى فى حل المعوقات.

ونظم فعاليات الحملة التوعوية كل من الدكاترة شاهيناز مخير، أستاذ الصحة العامة ورئيس وحدة ترصد الأمراض بالمعهد، وهالة بدوي، أستاذ الميكروبيولوجى ورئيس وحدة مكافحة العدوى بالمعهد، وعمر عبد العزيز، المسؤول الفنى عن ملف الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر.