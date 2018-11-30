شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تبدأ غدا مسح فيروس سى لطلاب المدارس الثانوية فى 9 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة و السكان، انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي و الكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار 100 مليون صحة غدا الأول من ديسمبر وتستمر لمدة ثلاثة أشهر لتنتهى فى ٢٨ فبراير٢٠١٩ في ١١ محافظة تشمل كل من اسوان و الأقصر و سوهاج و بني سويف و البحر الأحمر و السويس و الاسماعيلية و شمال سيناء و القاهرة و المنوفية و كفر الشيخ..

و أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة و السكان أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف مسح حوالي ٢٠ مليون و ٣٢٩ ألف مواطن فوق سن ١٨ عاما منهم ٧ مليون مواطن بمحافظة القاهرة فقط ، من خلال ١٨٧٧ نقطة مسح ثابتة على مستوى تلك المحافظات باجمالي ٦٤٨٦ فريق طبي يتم تقسيمهم الى ٤١٥٨ فريق صباحي و ٢٣٢٨ فريق مسائي؛ فضلا عن نقاط المسح المتحركة بالقاهرة و التي تبلغ ٨٥٧ نقطة مسح،

و أضاف مجاهد، أنه بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، سيتم بدء مسح فيروس سي لطلبة المدارس الثانوية بجميع فئاتها على أن تنفذ الخطة على ثلاث مراحل ، تبدأ المرحلة الأولى في مطلع ديسمبر ولمدة ثلاثة أشهر تنتهى فى ٢٨ فبراير ٢٠١٩ و تستهدف مليون و ١٢٢ ألف طالب من مدارس محافظات المرحلة الأولى للمبادرة التسع وتشمل ( الاسكندرية و البحيرة و مرسى مطروح و جنوب سيناء و القليوبية و الفيوم و أسيوط و دمياط و بورسعيد)، و ذلك من خلال ٣٨٠ فريقا طبيا متحركا يجوب ٢٢٠٦ مدرسة ما بين مدارس ثانوية و ثانوية تمريض و معاهد أزهرية.

وأشار إلى أنه تم تجهيز كل مدرسة بغرفة مزودة بمكاتب و أجهزة كمبيوتر متصلة بالانترنت لتيسيير عمل الفرق الطبية على أن يتم مسح الطلاب من خلال كارت ينطوى على نموذج إقرار موافقة ولى الأمر على إجراء الفحص مع الحفاظ على سرية وخصوصية الطلاب المكتشف اصابتهم لتفادى التمييز والتنمر على أن يخطر ولي أمر الطالب هاتفيا خلال 7 أيام عمل من تاريخ الفحص و يستكمل علاج الطالب المصاب داخل مستشفى التأمين الصحي التابعة لمدرسته، لافتا إلى أنه تم تدريب ٥٠ طبيبا على برتوكول علاج الطلاب الذين يتوقع أن يسفر مسح المدارس عن إصابتهم.

الجدير بالذكر، أنه يتم مراقبة أعمال الحملة داخليا وخارجيا من خلال قائمة المؤشرات الخاصة بوزارة الصحة و السكان وأعضاء لجنة الفيروسات الكبدية ومنسقى قطاع الرعاية الأساسية و خارجيا ستقوم منظمة الصحة العالمية وصندوق تحيا مصر بالمراقبة لأعمال الحملة بما يتناسب مع المعايير العالمية في عمل المسح.