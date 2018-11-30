شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين الشريفين توفر 500 ألف سماعة للخطبة المترجمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، 500 ألف سماعة للاستماع لترجمة خطبة الجمعة ويقوم عليها مترجمون متخصصون لتوضيح وشرح عمل الجهاز لقاصدى المسجد الحرام والمسجد النبوى للناطقين بغير اللغة العربية. يأتى ذلك سعياً لإيصال رسالة الحرمين الشريفين التوجيهية والتوعوية والإرشادية للحجاج والمعتمرين والزائرين بلغاتهم بما يعكس الصورة الصحيحة والمنهج الوسطى لهذا الدين وإبراز سماحته وقيمه النبيلة. يذكر أن المشروع قد جاء بناءً على توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لترجمة خطب الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي للمصلين الناطقين بغير العربية لتصل رسالة الخطبة إلى المسلمين بلغاتهم، ويعد هذا المشروع إنجازاً كبيراً ونقلة نوعية وإضافة مميزة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، ولا سيما فيما يتعلق باستفادة رواد الحرمين الشريفين من الخطب والدروس بلسانهم ولغاتهم".

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