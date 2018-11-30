شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مطارا شرم الشيخ والغردقة يستقبلان 18 رحلة أوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يستقبل مطارا شرم الشيخ والغردقة اليوم الجمعة 18 رحلة من دول أوروبية على متنها عدد من الأفواج السياحية وذلك للتمتع بالأماكن السياحية في المدينتين.

ومن المقرر أن يصل إلى شرم الشيخ اليوم 9 رحلات من أوروبا من بينها 4 رحلات من أوكرانيا ورحلتان من ألمانيا ورحلتان من تركيا ورحلة أخرى من الاردن.

كما يستقبل مطار الغردقة 9 رحلات أوروبية بواقع 4 رحلات من أوكرانيا ورحلتين من تركيا ورحلتين من ألمانيا ورحلة من سويسرا.